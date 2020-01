Prosecco rubato nel Vicentino, ritrovate 11 mila bottiglie a Foggia

Condividi



11 mila bottiglie di prosecco rubate a inizio dicembre da un’azienda vitivinicola di Montebello Vicentino sono state ritrovate a Foggia dalla Guardia di Finanza. La refurtiva era nascosta vicino ad una sala ricevimento del capoluogo dauno sotto un porticato e coperta da teli di plastica. Le bottiglie rubate erano in totale 30 mila, un bottino di oltre 90 mila euro.

Il responsabile della struttura ricettiva è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione, mentre sono in corso ulteriori indagini per far emergere eventuali responsabilità di altre persone. Sono inoltre state avviate le procedure per la restituzione del prodotto in modo da ristorare, almeno in parte, il danno subito.

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)