Australian Open, qualificazioni sospese per gli incendi

Gli incendi che stanno colpendo il Paese stanno dando ancora grossi problemi al proseguimento degli Australian Open di tennis. La seconda giornata di qualificazione è stata sospesa a causa dell’aria inquinata dalle polveri sottili degli incendi e si è chiusa sotto ad una pioggia torrenziale. Le precipitazioni sono state accolte con favore dagli organizzatori e tennisti visto che potrebbero contribuire a migliorare le condizioni dell’aria.

«Le condizioni al Melbourne Park – ha fatto sapere l’organizzazione del torneo – vengono costantemente monitorate e ulteriori decisioni verranno prese utilizzando i dati in loco e in stretta consultazione con il nostro team medico, il Bureau of Meteorology e gli scienziati della Environmental Protection Authority Victoria».

Già martedì alcuni giocatori avevano avvertito condizioni di soffocamento e durante una partita la slovena Dalila Jakupovic è stata costretta a ritirarsi. «Avevo davvero paura di crollare. Ecco perché sono andata a terra, non potevo più camminare – ha detto ai giornalisti dopo la partita -. Non ho l’asma e non ho mai avuto problemi di respirazione.

In realtà mi piace il caldo».

