Meteo: Veneto affogato nello smog e nel gelo

venerdì 17. Cielo da poco nuvoloso nelle prime ore, quando sulla pianura centro-meridionale non sarà da escludere anche qualche foschia od occasionale nebbia, a molto nuvoloso verso fine giornata.

Precipitazioni. Assenti, salvo una probabilità di deboli fenomeni sparsi in aumento alla sera, fino a bassa (5-25%) sulle zone più occidentali e nulla o molto bassa (0-5%) altrove; il limite delle eventuali modeste nevicate sarà sui 900-1200 m.

Temperature. Minime in moderato aumento nelle valli e sulla fascia pedemontana, stazionarie o in contenuto calo altrove; le massime sulle zone montane subiranno un contenuto calo, su quelle pianeggianti saranno stazionarie o in leggero aumento.

Venti. In quota sud-occidentali, in prevalenza moderati ma con rinforzi nelle ultime ore; altrove, deboli con direzione variabile.