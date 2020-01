Meteo impazzito: nel deserto nevica, a Londra fioriscono i mandorli

Meteo impazzito: mentre in Arabia Saudita nevica, a Londra fioriscono i mandorli. L’inverno 2020 sta portando diverse sorprese. Lo scorso venerdì le gobbe del deserto del Sinai sono state ricoperte da una coltre bianca, un fenomeno piuttosto raro che ha fatto rimanere di stucco gli abitanti che non sono per nulla abituati a queste temperature rigide.

#WATCH: Parts of #SaudiArabia were blanketed by snow on Friday, especially in the northwestern regions such as the Dahr Mountains (Video: @alekhbariyatv)https://t.co/HCQWErHoR1 pic.twitter.com/g2pN8V7GRp

— Arab News (@arabnews) January 10, 2020