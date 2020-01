Padova, ex Macello sgomberato: Giordani contestato dalla “sua” sinistra

Condividi

Da questa mattina è in corso uno sgombero all’ex Macello di Padova, dove avevano sede e svolgevano le proprie attività le 13 associazioni che fanno parte della CLAC – Comunità per le Libere Attività Culturali. Traffico congestionato in tutta la zona degli ospedali. Sul posto polizia e carabinieri in tenuta antisommossa. Il blitz è partito dopo un’ordinanza di sgombero da parte del Comune per inagibilità e carenze strutturali all’immobile.

Coalizione Civica: «Non eravamo al corrente»

Coalizione Civica di Padova, movimento del vicesindaco Arturo Lorenzoni, commenta su Facebook: «Abbiamo saputo dello sgombero dell’ex macello di via Cornaro quando la polizia è arrivata alla porta. Siamo la seconda forza al governo della città e non eravamo al corrente di quello che stava per succedere. Un precedente grave e che non deve ripetersi. Perché ci sono soluzioni diverse, come quella di costruire assieme un progetto per ridare alla città un bene comune. Li si fa con fatica, lavoro e passione, non con gli sgomberi. E a questo metodo noi rimaniamo fedeli, non ad altri che non ci appartengono».

Centro sociale Pedro: «Beffardo che lo sgombero segni l’esordio di “Padova capitale del volontariato 2020”»

Anche il centro sociale Pedro commenta su Facebook la vicenda: «Ancora una volta in questa città si sgomberano spazi sociali. Questa mattina, senza alcun preavviso, le forze dell’ordine hanno sgomberato l’Ex Macello, sede delle associazioni della CLAC. Sembra quasi beffardo che questo sgombero segni l’esordio di “Padova capitale del volontariato 2020”, cosa che da tutti era stata considerata alla vigilia come una sfida per la città proprio nella valorizzazione di esperienze come quelle che vengono sgomberate oggi, alle quali va tutta la nostra solidarietà.

Dalle ore 11.30 è stato lanciato un presidio sotto il Comune».

Potere al Popolo Padova: «Cacciati con un pretesto, dal Comune nessuna alternativa»

Il commento in una nota di Potere al Popolo Padova: «Ancora uno spazio sociale murato, ancora lasciate in mezzo alla strada decine di volontarie e volontari che ogni giorno si mettevano a disposizione della cittadinanza organizzando iniziative culturali e di solidarietà a titolo gratuito. Dopo 40 anni di presenza negli spazi comunali dell’ex Macello, che ha in larghissima parte anche ristrutturato e restituito alla città, la CLAC ora viene cacciata con il pretesto dell’inagibilità e dell’incolumità pubblica. Senza che il Comune offra alcuna soluzione alternativa ed in barba alle interlocuzioni e trattative che pure erano in corso. Purtroppo abbiamo vissuto sulla nostra pelle cosa significhi tutto questo, quando l’ATER ha sgomberato e murato la Casetta del Popolo “Berta”. Perché a quanto pare le istituzioni, che pure parlano tanto di partecipazione e volontariato, non conoscono niente altro se non l’abbandono o la speculazione. E quando qualcuno, collettivamente e dal basso, si rimbocca le maniche e pratica per davvero la solidarietà e il mutualismo, questo non va bene e “la legalità” diventa un principio inderogabile. E fino ad ora? E per gli ultimi 40 anni? E adesso che ne è della Casetta Berta? Come Potere al Popolo siamo a fianco degli spazi sociali, senza se e senza ma. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e complicità alla CLAC ed in particolare alla Cucina Brigante, da cui abbiamo imparato e con cui abbiamo condiviso molto. Sappiamo che non finisce qua e che continueranno a costruire comunità libere e solidali, perché la giustizia sta dalla nostra parte».

