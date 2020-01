Malore improvviso: addio a Salvo dj

Condividi

Ha provocato dolore e commozione la notizia dell’improvvisa scomparsa di Salvatore Infantino, autotrasportatore di 59 anni. Originario di Agrigento ma da decenni residente nel Padovano, a Vigodarzere, è stato stroncato da un infarto mentre guidava il furgone della ditta per cui lavorava, la Cogo. E’ avvenuto lunedì sera, in provincia di Pordenone, a Rovoredo in Piano. L’uomo era conosciuto anche come Salvo dj, attività che svolgeva per passione in molti locali del Veneto. Molti i ricordi postati sulla sua pagina Facebook: “Ciao Salvo, fai buon viaggio e salutami tanto papà” è il saluto di Nicolas Ravazzolo, figlio del migliore amico di Salvatore, Livio, deceduto alcuni anni fa in circostanze analoghe.

(Ph Salvatore Infantino Facebook)