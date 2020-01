Giordani difende sgombero ex Macello: «Nessun motivo ideologico»

Condividi

Linkedin email

Questa mattina l’ex Macello di Padova, dove avevano sede e svolgevano le proprie attività le 13 associazioni che fanno parte della CLAC – Comunità per le Libere Attività Culturali, è stato sgomberato su ordinanza del sindaco Sergio Giordani. Dopo l’attacco di Coalizione Civica e del centro sociale Pedro e la difesa del consigliere comunale della lista Giordani, Luigi Tarzia, ecco le dichiarazioni del primo cittadino: «In certe situazioni un sindaco deve

assumere delle decisioni difficili che ricadono nella sua responsabilità. Rispetto tutte le posizioni ma devo agire per garantire la sicurezza anche di chi mi contesta e anche di chi occupava lo stabile. Quel fabbricato ha gravi deficit strutturali e impiantistici, i nostri settori tecnici hanno perizie incontrovertibili che non consentivano il perdurare di una situazione di pericolo che ricade nella piena responsabilità mia e di chi amministra. Qui non si tratta di sgomberare un locale per motivi ideologici che non mi appartengono nè mi apparteranno mai in futuro, ma agire per motivi palesi di sicurezza».

«Da mesi va avanti un’interlocuzione con le realtà che occupano il complesso, a tutte è stato detto che eravamo disponibili a studiare soluzioni alternative e alcune associazioni che hanno accettato sono state già ricollocate con successo – spiega – Non sono mai contrario ad attività interessanti per la città ma queste devono poter essere svolte nella sicurezza di chi le propone e di chi le frequenta. In questo caso non era più garantita questa condizione e non potevo far finta di nulla. Continuerà, ed è continuato anche oggi, con la massima disponibilità a trovare una soluzione possibile, il dialogo con le realtà in oggetto, rispetto alle quali non c’è alcuna preclusione a individuare percorsi che risolvano la situazione. Soluzione che ho chiesto all’assessore Micalizzi di verificare e perfezionare con celerità», conclude.

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)