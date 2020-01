Starbucks punta al Veneto: ecco dove aprirà

Condividi

Il 2020 sarà l’anno di Starbucks in Italia. Il colosso americano, infatti, punta ad allargare la sua presenza nel Belpaese. Dopo la “Reserve Roastery” di piazza Cordusio a Milano e altre sei caffetterie aperte nel capoluogo lombardo, si prepara all’apertura di un nuovo store a Roma2 che dovrebbe avvenire a cavallo dell’estate. A darne notizia è il sito gugsto.it.

Inoltre Starbucks Coffee Italy punta a svilupparsi in tutte le medie città del Centro-Nord, a cominciare da Torino dove ha aperto in via Bruno Buozzi, non lontano dalla Stazione Porta Nuova, dal Museo Egizio e Piazza Castello. Gli altri capoluoghi-obiettivo sono: Firenze, Bologna, Padova, Verona e Venezia.

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)