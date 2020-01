Allerta smog, situazione critica a Treviso e Vicenza. Si salva solo Verona

Condividi

Arpav ha pubblicato il bollettino aggiornato che sancirà i livelli di allerta PM10 nei capoluoghi veneti per i prossimi giorni. Non ci sono grosse novità rispetto alle comunicazioni precedenti: a Treviso, Vicenza e San Bonifacio permane il livello rosso. Rimane l’allerta arancione a Venezia e Padova e Rovigo. Mentre permane il semaforo verde a Verona e Belluno. Segnaliamo che nel weekend si prevedono piogge che dovrebbero migliorare, almeno in parte, la situazione. Il prossimo bollettino Arpav verrà emesso lunedì 20 gennaio.