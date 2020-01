Ascopiave oltre i 40 milioni di euro di investimenti: «Ora la nuova Hera»

Condividi

Il Piano di investimenti di Ascopiave in ampliamento e miglioramento delle reti di distribuzione e in efficientamento energetico conferma il forte legame del Gruppo con il proprio territorio. Nel 2020 l’impegno economico del Gruppo – quotato sul segmento Star di Borsa Italiana, tra i principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale – si attesterà oltre i 40 milioni di euro, rispetto ai 31 milioni di

euro del 2019.

Gli interventi sono focalizzati sulla creazione di nuove infrastrutture di distribuzione, in lavori di manutenzione straordinaria e nuove lottizzazioni, oltre che sull’installazione di contatori intelligenti, pensati per aiutare i clienti a risparmiare rendendo la propria abitazione quanto più prossima alla sostenibilità energetica.

Nell’anno appena trascorso, le opere di metanizzazione del Gruppo Ascopiave hanno interessato un totale di 93 chilometri di rete nei Comuni in concessione, registrando un +25% rispetto a quanto realizzato nel 2018. Di questi, oltre 52 i chilometri in provincia di Treviso, dove gli interventi sono stati eseguiti dalla società controllata AP Reti Gas. Sempre per ciò che concerne il solo territorio della provincia di Treviso, gli investimenti già eseguiti o previsti nel triennio 2019-2021 equivalgono a 120 chilometri di rete, per un valore di circa16 milioni di euro.

Tra questi si segnalano quelli in corso a Nervesa della Battaglia dal costo di circa 2,3 milioni di euro, Castelfranco Veneto (circa 2 milioni di euro), Fontanelle (circa 1,5 milioni di euro), San Biagio di Callalta (circa 1,5 milioni di euro) e Pederobba (poco più di 1 milione di euro), a cui si aggiungono quelli previsti in altri diciotto Comuni della Marca Trevigiana.

“Quelli appena terminati sono stati 12 mesi di importanza cruciale per Ascopiave, in cui abbiamo dato vita insieme ad Hera all’operazione industriale nel settore dell’energia più importante dell’anno. La partnership siglata dà solidità a noi e ai nostri azionisti: proprio per questo, anche in un anno di grandi sfide come quello che ci aspetta, rispondere alle esigenze del nostro territorio e contribuire a migliorare concretamente la vita dei suoi abitanti è obiettivo prioritario per tutte le aziende del nostro Gruppo”, ha commentato Nicola Cecconato, presidente di Ascopiave.