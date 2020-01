Ufo, nel 2019 record di avvistamenti in Veneto

Condividi

Il 2019 è stato un anno record per gli avvistamenti Ufo. Lo segnala il Cun, Centro Ufologico Nazionale spiegando che le segnalazioni di oggetti volanti non identificati sono stati 241, il 24% in più rispetto all’anno precedente. Le Regioni maggiormente interessate dal fenomeno sono state la Lombardia (52), il Lazio (33), il Veneto (21), la Toscana (19), l’Emilia Romagna (18), la Puglia (17), il Piemonte (15) e la Campania (13). Le maggiori segnalazioni per province giungono da Roma (23), Milano (21), Brescia (9), Napoli (8), Treviso (7) Foggia (7) e Genova (6).

«Circa la metà delle segnalazioni (123) -rilevano al Cun- sono riconducibili a fenomeni naturali. Per il resto delle segnalazioni (118) una minoranza di questa, circa il 16%, rimane non identificata rispetto al resto e non è possibile dare delle sicure interpretazioni per carenza di dati».

Fonte: Adnkronos