Beppe Grillo torna in scena con “Terrapiattista”: due date in Veneto

Beppe Grillo torna in scena con il suo show Terrapiattista. Il tour partirà il 13 febbraio a Forlì al Teatro Diego Fabbri. «In un mondo in cui tutti, prima di parlare, controllano su Google quello che stanno per dire, Beppe Grillo si lancia in mezzo a chi ha il coraggio di sfidare la realtà, liberando il terrapiattista che è in noi! La cultura, l’informazione, la scienza ci hanno tradito, così come la politica. Tutto è scontato, prevedibile, e allo stesso tempo incerto, perché qualsiasi forma di potere é detentrice di verità. Solo attraverso il dubbio possiamo davvero essere liberi», si legge nel blog di Grillo.

Dopo Forli’, il 15 febbraio Bergamo, Teatro Creberg; 20 febbraio Alessandria, Teatro Alessandrino; 28 febbraio Palermo, Teatro Golden; 29 febbraio Catania, Teatro Metropolitan. A marzo Grillo sarà il 14 a Varese, Teatro Open Job Metis; 17 marzo Conegliano, Teatro Accademia; 18 marzo Udine, Teatro Giovanni Da Udine; 20 marzo Padova, Teatro Geox; 21 marzo Mantova, Teatro G. P.; 25 marzo Pescara, Teatro Massimo; 27 marzo Aprilia, Teatro Europa. Seguono le date di aprile e maggio: il 6 a Milano, Teatro Nazionale; 9 aprile Roma, Teatro Olimpico; 17 aprile Casalmaggiore (CR), Teatro Zenith; 18 aprile Trento, ore Auditorium Santa Chiara; 8 maggio Brescia, Gran Teatro Morato; 10 maggio Zurigo, Teatro Volkshaus; 15 maggio Chiasso, Teatro di Chiasso.

