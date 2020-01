Pellegrini ci ripensa: «Dopo Tokyo potrei continuare»

Condividi

Il futuro di Federica Pellegrini dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020? Dopo aver annunciato l’intenzione di ritirarsi, la divina riaccende le speranze con delle dichiarazioni rilasciate a Sky: «La gara con me stessa è sempre accesa – ha detto -. Sento ancora le farfalle nello stomaco ed è meglio così. Se fossi troppo tranquilla significherebbe che non mi interessa più il risultato, invece quella tensione mi porta ad essere sempre attiva e più concentrata e il fatto di sentire così ogni gara è una fortuna».

«Per questo motivo sto pensando seriamente di andare avanti, ma solamente per non sentire più “è l’ultima, è l’ultima”. Chissà, i colpi di testa fanno parte della mia vita. Però adesso facciamo Tokyo e poi ci pensiamo. Il ritiro è una scelta personale, non deve essere imposta da altri», ha concluso.