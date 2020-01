La 9, televenditori senza paga: «5 anni di lavoro e solo briciole e chiacchiere»

Condividi

Un gruppo di ex dipendenti ieri mattina ha manifestato fuori la sede della televisione LA 9 canale 76 del digitale terrestre (ndr: da non confondere con il canale Nove) in via Venezia 57 a Padova, proprio a fianco del noto centro commerciale Giotto. Maela, Antonella, Mattia, Monica e Ornella, ex televenditori, raccontano di aspettare da circa un anno che il lavoro che hanno svolto venga regolarizzato ed inoltre tutti e cinque dichiarano di avere un cospicuo insoluto che l’azienda padovana dovrebbe ancora saldare loro. «Stanchi di aspettare e di essere presi in giro dal titolare dell’azienda rendiamo pubblica la vicenda, mettendoci la faccia, sperando che lo Stato dia loro delle risposte concrete a riguardo e velocizzi le procedure che in Italia si sa, vanno a rilento» spiegano.

«Sono qui davanti a La 9, un posto dove ho lavorato per 5 anni. Sono qui per regolarizzare le cose che non sono mai state regolarizzate – racconta Antonella – ho sempre chiesto di essere messa in regola ma per 5 anni ho visto solo qualche accenno ma niente di fatto, qualche cartina qua e là ma niente di fatto e dunque voglio assolutamente far rivalere i miei diritti». Mattia aggiunge: «Abbiamo avuto pazienza un anno per far valere i nostri diritti perché questa televisione ci dia ciò che ci spetta. Siamo stati alla guardia di finanza, all’Ispettorato del lavoro, i nostri avvocati stanno lavorando per questo ma al momento non ci sono novità. Per questo dopo un anno siamo venuti qui tutti insieme a protestare davanti alla tv. Speriamo succeda qualcosa ma sono sicuro che dopo questo appello qualcosa si muoverà».

(Ph Michele Cib Biscaro)