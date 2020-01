Meteo: weekend piovoso, neve a quote collinari

Condividi

Linkedin email

La caratteristica saliente del periodo è il transito di una perturbazione dal Nord Atlantico con aria relativamente fredda e umida, culminante sabato, quando sulla nostra regione noteremo molte nubi e delle precipitazioni; prima di essa il tempo è ancora stabile con poche nubi, dopo di essa correnti nord-orientali porteranno delle schiarite con aumento dell’escursione termica tra il dì e la notte. Vediamo le previsioni nel dettaglio di Arpav.

Venerdì 17. Nel complesso la copertura tenderà ad aumentare, con ampi spazi di sereno all’inizio e cielo nuvoloso alla fine della giornata; nelle prime ore, sulla pianura centro-meridionale non sarà da escludere qualche foschia od occasionale nebbia. Precipitazioni. Assenti, salvo una probabilità di deboli fenomeni sparsi in aumento alla sera, fino a bassa (5-25%) sulle zone più occidentali e nulla o molto bassa (0-5%) altrove; il limite delle eventuali modeste nevicate sarà sui 900-1200 m. Temperature. Minime in moderato aumento nelle valli e sulla fascia pedemontana, stazionarie o in contenuto calo altrove; le massime sulle zone montane subiranno un contenuto calo, su quelle pianeggianti saranno stazionarie o in leggero aumento. Venti. In quota perlopiù da deboli a moderati dai quadranti meridionali, ma tendenti a divenire anche localmente tesi da quelli occidentali sulle Prealpi entro sera; altrove deboli di direzione variabile, salvo qualche moderato rinforzo dai quadranti occidentali sulla pianura meridionale specie fino a metà giornata.

Sabato 18. Cielo molto nuvoloso o coperto, salvo locali schiarite ad ovest nelle ultime ore. Precipitazioni. Probabilità nel complesso alta (75-100%) di fenomeni da sparsi a temporaneamente diffusi, con limite delle nevicate in abbassamento fino a molti fondovalle sul Bellunese e fino a 700-1000 m altrove. Temperature. Minime in aumento sulle zone pianeggianti e senza notevoli variazioni su quelle montane, massime in calo anche sensibile salvo locale stazionarietà sulla costa. Venti. In quota dapprima da deboli a moderati con direzione variabile, poi nord-orientali da moderati a localmente tesi specie sulle Prealpi; altrove perlopiù dai quadranti settentrionali, da tesi a moderati sulle zone sud-orientali e da moderati a deboli sulle altre zone.

Domenica 19. Tempo variabile, con significative schiarite ma anche alcuni addensamenti nuvolosi; precipitazioni generalmente assenti; probabili episodi di Foehn su zone montane a alta pianura; clima diurno più freddo in quota e generalmente più mite altrove, specie in pianura; le temperature minime saranno raggiunte alla sera e rispetto a sabato risulteranno sulla pianura centro-orientale stazionarie o in leggero aumento, altrove in calo, anche sensibile nelle valli e sulle Prealpi.

Lunedì 20. Residua variabilità, con alcuni addensamenti nuvolosi alternati a delle schiarite anche ampie; per le temperature prevarrà un calo, anche sensibile riguardo alle minime nelle valli e sulle Prealpi.

(ph: shutterstock)