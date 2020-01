Condividi

Linkedin email

Dalle 8.45 la circolazione ferroviaria fra Verona e Buttapietra (linea Verona – Bologna) è sospesa per l’investimento di una persona. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso per i treni a lunga percorrenza via Padova o via Mantova con ritardi fino a 90 minuti.

Sul posto l’Autorità Giudiziaria per i rilievi di rito.