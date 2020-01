Smog: medici ambiente, ‘giusto blocco diesel Euro 6 a Roma’

Condividi

Roma, 16 gen. (Adnkronos Salute) – L’emergenza smog che sta soffocando l’aria di molte città italiane è “un problema fondamentale che interessa molte realtà, compresa Roma. Per combatterlo vanno presi dei provvedimenti che sicuramente devono interessare il trasporto, la mobilità dei cittadini e il riscaldamento casalingo. La scelta a Roma di fermare le auto diesel Euro 6 fa parte di questi provvedimenti perché va disincentivato l’uso dell’auto privata e favorita invece la mobilità ‘green’. Solo così si può combattere questo tipo di inquinamento”. Lo ha affermato all’Adnkronos Salute Roberto Romizi, presidente dell’Associazione medici per l’ambiente-Isde, a margine della presentazione alla Camera dei Deputati del report sull’inquinamento da Pfas in Veneto.