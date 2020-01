Villa di campagna distrutta dalle fiamme

Condividi

Linkedin email

Dalle 20:30 circa, i vigili del fuoco stanno operando in via Concordia a Tezze sul Brenta (VI) per l’incendio di una casa rurale, non abitata. Le fiamme hanno coinvolto la barchessa estendendosi all’intera abitazione disposta su tre livelli. Le squadre dei pompieri arrivate da Bassano, Vicenza e Cittadella con due autopompe tre autobotti, l’autoscala e 14 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme che hanno coinvolto il tetto e gran parte delle travature dell’abitazione. I vigili del fuoco hanno lavorato

per tutta la notte. Le cause dell’incendio non sono al momento note. Distrutta dal rogo anche un’auto parcheggiata nell’annesso rustico.