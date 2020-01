Agsm-Aim con A2A, Ascopiave: «Si doveva fare gara»

Condividi

Continua il fuoco incrociato tra le multiutility dell’energia del Nord. Come riporta Maurizio Crema sul Gazzettino di oggi infatti, il presidente della società trevigiana Ascopiave, che è socia dell’emiliana Hera, Nicola Cecconato (in foto), critica la scelta della veronese Agsm e della vicentina Aim di unirsi alla lombarda A2A senza passare per una gara. «Anche fosse stata seguita una modalità dal punto di vista legale perfetta – afferma Cecconato – credo che per questioni di opportunità, trattandosi di patrimoni pubblici, chi li gestisce dovrebbe valutare le offerte che ci sono nel mercato, quanto meno attuare una procedura competitiva».

«Noi abbiamo avanzato manifestazioni di interesse ad Agsm e ad Aim – aggiunge il presidente di Ascopiave – alla fine del 2019, ma a oggi non ci è stata data alcuna risposta». Nei giorni scorsi era toccato al presidente di Hera, Tomaso Tommasi di Vignano, tramite un’intervista, criticare l’operazione:«Noi aspettavamo di essere chiamati come altri, vista anche la nostra presenza e dotazione impiantistica in Veneto, per essere valutati dall’advisor ma nessuno ci ha contattato. È un passaggio che ci ha lasciato perplessi e ci rifletteremo». Anche il gruppo trentino Dolomiti Energia, ex pretendente di Aim e Agsm, ha attaccato l’unione con A2A: «La modalità con cui è stato portato avanti questo percorso – ha detto il presidente Massimo De Alessandri – ci ha stupiti e per questo abbiamo chiesto con un documento formale un chiarimento ad Agsm e ad Aim».

