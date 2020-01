Alessandro Benetton: «Ecco i miei tre errori più grandi» [VIDEO]

Condividi

«Ho fatto un errore, ho sbagliato, avevo torto: queste sono le frasi che tutti abbiamo il terrore di dire. A nessuno piace sbagliare, vorremmo essere perfetti. E un modo per essere perfetti esiste: basta non fare niente. Se invece nella vita volete combinare qualcosa state sicuri che farete degli errori. E va bene così perchè fare degli errori è il modo migliore per imparare». Alessandro Benetton inizia così il suo nuovo video pubblicato su Facebook. «Ci sono molti modi di approcciarsi a un errore appena commesso: si può scegliere se mollare e abbandonare tutto o se sfruttarlo come una lezione per il futuro. Ecco i miei tre errori più grandi».

«Il primo è Boo.com che doveva diventare la prima vera e-commerce di abbigliamento globale. In 18 mesi l’azienda bruciò 180 milioni di dollari e nel giro di un anno fallì. Da questa esperienza disastrosa, però, ho imparato una cosa fondamentale: il tempismo è essenziale. Il secondo è 21Invest. Il team di manager mi fu fortemente consigliato dall’alto. Tutti esperti, curricula pazzeschi ma c’era un problema: non avevano sposato il progetto e non lo sentivano loro. Se ne andarono tutti e rimasi solo io, la mia segretaria e un ragazzo alla seconda esperienza di lavoro che oggi è l’amministratore delegato dell’azienda. Cosa ho imparato? Tante volte la passione e la voglia contano di più di un curriculum impeccabile. Il terzo e ultimo è Sei Milano, piccola emittente televisiva. La cosa naufragò per le tecnologie e gli iter burocratici. Cos’ho imparato? Non innamorarsi dell’idea.».

Il video di Alessandro Benetton si chiude con un consiglio: «Smettete di usare il bianchetto nella vita. Quando fate un errore cercate di non dimenticarlo. Anzi, fissatelo bene nella memoria. Solo così potrete diventare migliori».