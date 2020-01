Ad Autostrade: «Revoca è la fine, 7000 dipendenti a rischio»

Condividi

«Senza le concessioni e con l’indennizzo previsto dal decreto Milleproroghe l’azienda andrà in default». Sono queste le parole dell’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi che in un’intervista a Repubblica fa trasparire tutta la sua preoccupazione per il futuro. «Soprattutto per quello dei 7000 dipendenti dell’azienda che lavorano con dedizione – sottolinea – . E nonostante tutti gli sforzi che stiamo facendo, non sarà semplice recuperare i downgrading finanziari. Penso che non sempre ci sia consapevolezza della complessità di questa società e del gruppo Atlantia, delle implicazioni sociali e degli impatti che un’eventuale revoca potrebbe comportare».

Quella dei report truccati, dice Tomasi, è «una vicenda deprecabile. Siamo intervenuti rimuovendo i responsabili. Pensiamo che si debba cambiare per ricostruire la fiducia tra noi e gli utenti, tra noi e il Paese. Il crollo del Morandi è stato uno spartiacque. Una tragedia di assoluta gravità che non poteva non obbligarci a ripensare i nostri processi produttivi e la nostra stessa organizzazione. Questa azienda va trasformata e questo piano strategico vuole esserne la dimostrazione. Serve pacificazione. Nel nostro piano c’è scritto quello che pensiamo sia necessario: una crescita degli investimenti con un incremento pari a tre volte quello degli ultimi anni; un aumento delle risorse destinate alla manutenzione del 40%; l’assunzione nel quadriennio 2020-2023 di mille persone; l’avvio di un processo di digitalizzazione sia dei controlli delle opere d’arte lungo la nostra rete autostradale sia dei processi aziendali. Vogliamo investire in ricerca e innovazione ed essere attenti alla sostenibilità. Per fare tutto questo, però, non possiamo prescindere dalla necessità di avere un piano economico finanziario bilanciato con una prospettiva di medio-lungo termine», conclude.

(ph: imagoeconomica)