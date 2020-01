Il ponte di Veja nel Veronese, monumento di pietra e acqua

Condividi

Con i suoi quaranta metri di arcata, il Ponte di Veja a Sant’Anna di Alfaedo (Verona) si configura come il più importante monumento geologico dell’intera Lessinia, un vero e proprio palcoscenico naturale. Lo straordinario arco si affaccia a picco sulla cascatella creata dal ruscello che sorge dalla grotta Azzurra e che nei millenni ha scavato il vajo sottostante, ricco di salti d’acqua e pozze che andremo a scoprire. Possiamo definirlo un vero e proprio monumento naturale poiché non è stato abilmente costruito dall’uomo, ma nasce dalla mano degli elementi naturali, così come una grande statua esce dalle mani di uno scultore; è infatti il residuo del crollo della volta di una grande grotta carsica, un cosiddetto covolo, il cui tetto è probabilmente crollato in una delle fasi dell’ultima glaciazione.

Tra volte e anfratti rocciosi, numerose sono le grotte e i ripari, sicuramente rifugio e dimora dei nostri avi.

La storia ci racconta che fin dall’ultima glaciazione nella zona risiedesse una colonia di uomini preistorici, abili lavoratori di manufatti di selce come frecce, punte, aghi, commerciasse il preziosissimo materiale per mezza Europa, fino al mar Baltico nell’attuale Polonia.

L’associazione “Meeters” organizza per sabato 25 gennaio un’escursione per visitare questo meraviglioso luogo del Veneto affiancati da una guida. ôLasciata la vettura in parcheggio lungo la statale, ci avvicineremo un po’ alla volta alla nostra meta addentrandoci tra antiche contrade per tratturi lastricati, per poi imboccare i sentieri in cui contempleremo castagni centenari e pietre intagliate, scendendo verso la nostra meta – spiegano gli organizzatori -.

Arrivati al Ponte di Veja, lo attraverseremo contemplando lo scenario che si apre maestoso di fronte ai nostri occhi; da qui scenderemo fino al ruscello di fondovalle per poi risalire lungo il vajo da cui potremo ammirare cascate e cascatelle prima di rimanere attoniti e stupiti nel volgere lo sguardo verso il cielo di fronte all’imponenza di questa meraviglia che ci sovrasterà in tutto il suo splendore».

Programma

LUOGO E ORARIO DI RITROVO: Ore 09.00 (dettagli nel gruppo Soci 2018)

PRANZO AL SACCO E TERMINE PASSEGGIATA: ore 14.00 ca. (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 15€ (Riservato ai Soci della’Associazione Culturale)

COSA PORTARE: pranzo al sacco, scarpe da trekking/scarponcini, cambio maglia/maglietta, cambio calzini

DIFFICOLTÀ [1-5]: Livello 5

DISLIVELLO: 350 metri ca.

LUNGHEZZA: 10 Km ca.

COME PARTECIPARE:

Una volta richiesta la quota sociale, iscriversi qui.

