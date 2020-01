Padova, Coalizione Civica ingoia il rospo: «Ex Macello, fiducia a Giordani»

Condividi

Il vicensindaco di Padova, Arturo Lorenzoni e gli assessori Francesca Benciolini, Chiara Gallani e Marta Nalin rendono noto di aver incontrato oggi il sindaco Sergio Giordani per parlare dello sgombero all’ex Macello avvenuto nei giorni scorsi. «Ci siamo ascoltati, confrontati e capiti – scrivono in una nota congiunta -. Ferme restando le criticità note legate ai deficit strutturale di questi immobili, abbiamo però ripercorso insieme e ribadito la complessità della situazione dell’Ex Macello di via Cornaro e la ricchezza che l’insieme delle associazioni presenti porta alla città da più di 40 anni».

«Nel confronto abbiamo ipotizzato assieme le strategie per il prossimo periodo sulle quali ci confronteremo collegialmente a breve con tutta la giunta. Tra le idee emerse, l’attivazione fin da subito per reperire finanziamenti governativi e ad ogni livello per la messa in sicurezza dello spazio e la sua rigenerazione. In quest’ambito abbiamo convenuto con il sindaco la necessità di attivare processi partecipativi per il coinvolgimento trasparente e attivo di tutti gli attori e di tutte le parti, con un metodo aperto al confronto con i cittadini. Continua insomma nella reciproca fiducia il lavoro coeso per la città», concludono vicesindaco e assessori.