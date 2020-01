Preganziol, mostra mercato del radicchio rosso di Treviso

Condividi

Linkedin email

Inizia questa sera a Preganziol una tre giorni dedicata al “fiore dell’inverno”: il radicchio rosso di Treviso. Fino a domenica ci sarà infatti la mostra mercato organizzata dalla Pro Loco con degustazioni ma anche spettacoli e animazione per i più piccoli.

Programma

Venerdì 17 gennaio

Incontro con Luca Conte – Agronomo, cofondatore della Scuola Esperenziale Itinerante di Agricoltura Biologica.

L’AGROECOLOGIA PER COLTIVARE IL FUTURO

I principi dell’ecologia applicati alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari sostenibili.

In collaborazione con Slow Foood Treviso.

A conclusione degustazione di prodotti tipici.

Sabato 18 gennaio

Pranzo solidale in favore della struttura per anziani “Borgo Gatto”.

Pasta e fagioli, Risotto con salsiccia e radicchio, Spiedo gigante, Contorno, Dolce, vino e acqua.

20,00€ – info e prenotazioni 347 1612897

Domenica 19 gennaio

Ore 10.30 inaugurazione della 49^ Mostra del radicchio rosso di Treviso I.G.P.

Ore 10.45 il coro A.N.A. di Preganziol eseguirà delle suggestive cante

Ore 14.30 premiazione Mostra di pittura per le scuole

Ore 15.00 magici giochi per bambini – in collaborazione con il Comitato Genitori 8MEM

Per tutta la giornata laboratori di “Vecchi Mestieri” per i più piccoli con il Gruppo Tiveron

(Ph. Fioridinverno.tv)