A San Valentino Jesolo è… In Love

Dal 14 al 17 febbraio 2019, Jesolo si trasformerà nella città degli innamorati con Jesolo in Love. Il grande cuore, al centro di piazza Mazzini, ospiterà banchetti con regalistica e dolci e il Ristorantino degli innamorati accoglierà gli innamorati con delizie gastronomiche a tema. Numerose le proposte: la bacheca del messaggio del cuore, la Casa della Pergamena d’Amore, la Terrazza d’amore, il Labirinto di cuori e le postazioni Selfie in Love, illaboratorio per i bambini Kids in love.

Le attrazioni

Grande Cuore di San Valentino: una installazione a forma di cuore di circa 30 metri, realizzata con moquette rossa e con 24 banchetti espositori di regalistica e dolci a tema.

Ristorante degli Innamorati: il luogo perfetto per uno spuntino in piazza, allestito con due casette in legno bianco tematizzate.

Messaggio del Cuore: una casetta aperta dove i partecipanti potranno affiggere in bacheca messaggi d’amore per i propri fidanzati. I più belli saranno premiati.

Casa della Pergamena d’Amore: Su prenotazione, verrà realizzata una pergamena personalizzata con i propri nomi, in ricordo dell’evento vissuto.

Terrazza d’Amore: Gli innamorati avranno l’esclusiva possibilità di salire sul Terrazzo di uno dei palazzi che circondano la piazza, per ammirare dall’alto il Cuore dello Jesolo in Love e per una foto ricordo irripetibile.

Palco degli Innamorati: Animeremo con il nostro staff le attività di intrattenimento con un programma di concerti e

sottofondo musicale con DJ.

Labirinto di Cuori: La grande panca in legno di piazza Mazzini diventerà una postazione autonoma scenografica e di

intrattenimento, in cui verrà creata una foresta di palloncini da visitare e fotografare.

Selfie in Love: Quattro enormi cornici a forma di cuore in cui le persone potranno farsi la foto/selfie ricordo. Una postazione sarà in uno dei pontili a mare, raggiungibile seguendo un percorso di Cuori calpestabili.

Kids in Love: Anche i bimbi avranno modo di dare la loro interpretazione dell’amore, attraverso la realizzazione

di un laboratorio creativo che permetterà loro di portare a casa un piccolo ricordo fatto con le proprie mani.

Soffio d’amore: L’emozione di una romantica “pioggia di cuori” di carta (biodegradabile), lanciati dalla terrazza

dell’Hotel Principe Palace.

Programma

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO

Eventi al Palco degli Innamorati

Ore 17,00: inaugurazione Jesolo in Love con cerimonia ufficiale

Ore 17,30: Live concert con AGLIO OLIO E SWING

Swing italianissimo per un atmosfera old fashion raffinata, coinvolgente e travolgente

Lungo Bacio d’amore: chi sarà la coppia che riuscirà a sostenere il bacio più lungo possibile? Innamorati attenti a voi che saremo in giro a sottoporvi a questo test, per scoprire il 17 febbraio, la miglior coppia!

Attività: Ore 14 – 22

– il Ristorante degli Innamorati

Romantiche specialità per vivere insieme dolci pranzi e cene

– Casa del Messaggio del Cuore:

Largo spazio alla poesia! una casetta dedicata a tutti i messaggi d’amore degli innamorati : pensa, compila il tuo cuore e attaccalo insieme agli altri! Ogni sera il messaggio migliore riceverà un omaggio

– la Casa della pergamena d’amore:

Prenota la tua pergamena personalizzata col nome tuo e del tuo compagno/a : un pegno d’amore insieme ad una causa solidale che sosteniamo, col cuore

– Aperitivo e visione cuore dall’alto

Il cuore di Jesolo in Love dal punto più alto : una vista panoramica che rappresenta la manifestazione, anche godibile con un buon aperitivo direttamente sul Terrazzo.

– Kids in Love: Lab. Amore bambini

Casetta dedicata ai bimbi e alla loro interpretazione dell’amore: mettiamo in moto la creatività con questo laboratorio che permetterà ad ogni bimbo di portare a casa la propria creazione

– Labirinto di cuori :

Visita e avventurati nel nostro labirinto di cuori Jesolo in Love

VENERDI’ 15 FEBBRAIO:

Eventi al Palco degli Innamorati

Ore 17,30: Live Concert con DUO LES NAIFS – SALOMON

Duo canoro fiorentino, Les Naïfs è composto da Gabriele Lombardi e Massimiliano Magliano e spaziano fra la produzione canora dagli anni 40 agli 80

Attività: Ore 14 – 22

– il Ristorante degli Innamorati

Romantiche specialità per vivere insieme dolci pranzi e cene

– Casa del Messaggio del Cuore:

Largo spazio alla poesia! una casetta dedicata a tutti i messaggi d’amore degli innamorati: pensa, compila il tuo cuore e attaccalo insieme agli altri! Ogni sera il messaggio migliore riceverà un omaggio

– – la Casa della pergamena d’amore:

Prenota la tua pergamena personalizzata col nome tuo e del tuo compagno/a : un pegno d’amore insieme ad una causa solidale che sosteniamo, col cuore

– – Aperitivo e visione cuore dall’alto

Il cuore di Jesolo in Love dal punto più alto : una vista panoramica che rappresenta la manifestazione, anche godibile con un buon aperitivo direttamente sul Terrazzo.

– Kids in Love: Lab. Amore bambini

Casetta dedicata ai bimbi e alla loro interpretazione dell’amore: mettiamo in moto la creatività con questo laboratorio che permetterà ad ogni bimbo di portare a casa la propria creazione

Ore 16 – 18: Associazione “La rana che ride” presenta:

Lab. Creativo Ecosostenibile : creaimo insieme rispettando la natura

– Labirinto di cuori :

Visita e avventurati nel nostro labirinto di cuori Jesolo in Love

SABATO 16 FEBBRAIO:

Eventi al Palco degli Innamorati

Ore 17,30: Live Music con DEEJAY’S FOR THE HEART

DJ performance dal vivo e proiezioni audiovisive dei più bei baci della storia del cinema

Attività: Ore 10 – 22

– – il Ristorante degli Innamorati

Romantiche specialità per vivere insieme dolci pranzi e cene

– – Casa del Messaggio del Cuore:

Largo spazio alla poesia! una casetta dedicata a tutti i messaggi d’amore degli innamorati: pensa, compila il tuo cuore e attaccalo insieme agli altri! Ogni sera il messaggio migliore riceverà un omaggio

– – la Casa della pergamena d’amore:

Prenota la tua pergamena personalizzata col nome tuo e del tuo compagno/a : un pegno d’amore insieme ad una causa solidale che sosteniamo, col cuore

– – Aperitivo e visione cuore dall’alto

Il cuore di Jesolo in Love dal punto più alto : una vista panoramica che rappresenta la manifestazione, anche godibile con un buon aperitivo direttamente sul Terrazzo.

– Kids in Love: Lab. Amore bambini

Casetta dedicata ai bimbi e alla loro interpretazione dell’amore: mettiamo in moto la creatività con questo laboratorio che permetterà ad ogni bimbo di portare a casa la propria creazione

– Labirinto di cuori :

Visita e avventurati nel nostro labirinto di cuori Jesolo in Love

DOMENICA 17 FEBBRAIO:

Eventi al Palco degli Innamorati

Ore 16,30/17: Live concert con J BLUES BAND 1° Tempo

La storia e l’essenza, del vero Blues.

Ore 17,00: Soffio d’amore

Una pioggia di cuori dal cielo da vivere tutti insieme: solo 1 nasconde la sorpresa a cui tutti ambiscono! Subito di seguito andremo a scoprire chi ha scritto il miglior messaggio d’amore dello Jesolo in Love 2019; inoltre finalissima del lungo bacio d’amore: chi sarà la coppia che riuscirà a sostenere il bacio più lungo possibile ?

Ore 17/18,30: Live concert con J BLUES BAND 2° Tempo

Attività: Ore 10 – 22

– – il Ristorantino degli Innamorati

Romantiche specialità per vivere insieme dolci pranzi e cene

– – Casa del Messaggio del Cuore:

Largo spazio alla poesia! una casetta dedicata a tutti i messaggi d’amore degli innamorati: pensa, compila il tuo cuore e attaccalo insieme agli altri! Ogni sera il messaggio migliore riceverà un omaggio

– la Casa della pergamena d’amore:

Prenota la tua pergamena personalizzata col nome tuo e del tuo compagno/a : un pegno d’amore insieme ad una causa solidale che sosteniamo, col cuore

– – Aperitivo e visione cuore dall’alto

Il cuore di Jesolo in Love dal punto più alto : una vista panoramica che rappresenta la manifestazione, anche godibile con un buon aperitivo direttamente sul Terrazzo.

– Kids in Love: Lab. Amore bambini

Casetta dedicata ai bimbi e alla loro interpretazione dell’amore: mettiamo in moto la creatività con questo

laboratorio che permetterà ad ogni bimbo di portare a casa la propria creazione

– Labirinto di cuori :

Visita e avventurati nel nostro labirinto di cuori

