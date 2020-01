Svedese inventa pizza al kiwi e denuncia: «Italiani mi hanno minacciato di morte»

Condividi

Si chiama Stellan Johansson lo svedese che ha inventato la pizza al kiwi, un’idea nata per caso e che ha fatto il giro del mondo. L’uomo ha raccontato di aver ricevuto in regalo 10 chili di kiwi e, non sapendo come usarli, ha deciso di tentare la combinazione azzardata: tagliarli a fette e metterli sopra ad una semplice pizza margherita.

Se all’estero, in molti hanno apprezzato l’idea, già probabilmente abituati alla più famosa pizza all’ananas, noi italiani non l’abbiamo presa così bene. Come racconta a Fanpage.it, Stellan ha ricevuto dall’Italia tantissimi messaggi negativi e persino minacce di morte. «Non capisco cosa ci sia di così strano», ha commentato sconsolato.