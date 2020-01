“Oscar” del porno, Rocco Siffredi miglior regista straniero

Condividi

Il celebre attore, direttore e produttore italiano di cinematografia per adulti, Rocco Siffredi, è stato premiato come “miglior regista straniero” durante la cerimonia di consegna degli Xbiz Awards, svoltasi ieri sera a Los Angeles. L’ulteriore riconoscimento per l’attività professionale di Rocco Siffredi è stato conferito dall’industria statunitense dell’intrattenimento per adulti, che celebra le migliori eccellenze del comparto, anche in ambito internazionale.

Come i Golden Globes per gli Oscar del Cinema hollywoodiano, la kermesse anticipa di circa una settimana la cerimonia di consegna dei prestigiosi AVN 2020: il massimo riconoscimento professionale, attribuito in america dall’industria dell’intrattenimento per adulti che, fin dal 1984, riunisce annulamente in California le migliori produzioni al mondo. Il 55enne attore, regista e produttore originario di Ortona (CH), è in nomina per la vittoria in 13 differenti categorie. Le statuette alate a luci rosse del 2020, verranno assegnate in una prestigiosa serata di Gala a Las Vegas, durante la prossima settimana.