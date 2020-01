Terrorismo, dagli Usa l’allarme: «In Italia possibili attacchi»

Condividi

Il Dipartimento di Stato Usa ha confermato il “livello 2” di allerta terrorismo in Italia mettendo in guardia i viaggiatori americani sul rischio di attacchi. Il travel advisory, infatti, indica di «esercitare un’aumentata cautela» perchè «gruppi terroristici continuano a pianificare possibili attacchi in Italia».

Il Dipartimento di Stato consiglia tra l’altro a chi intende recarsi in Italia di «fare attenzione alle zone circostanti quando andate nei luoghi turistici e nel luoghi pubblici affollati. Seguite le istruzioni delle autorità locali. Controllate i media locali per le notizie dell’ultim’ora e modificate i vostri piani in base alle nuove informazioni».

Il “livello 2” è attualmente assegnato, tra gli altri Paesi europei, anche a Francia, Germania e Regno Unito. La scala degli alert prevede quattro livelli, in cui il più alto è il livello 4, nel quale viene consigliato di “non viaggiare” nel Paese indicato.

