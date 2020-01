Vicenza, Berlato sempre più forte: capogruppo Lega in FdI

Condividi

Linkedin email

Il gruppo di Fratelli d’Italia di Vicenza accoglie due new entry: dopo l’ex assessore Claudio Cicero, entrano a far parte del partito meloniano anche il consigliere Andrea Pellizzari (ex Lega) e il consigliere Patrizia Barbieri (ex Idea Vicenza – Rucco Sindaco).

Il sindaco Francesco Rucco ha commentato: «Prendo atto del fatto che all’interno della mia maggioranza ci sono degli spostamenti con consiglieri che passano da un gruppo all’altro; ciò, ovviamente, non preclude che si continui a lavorare sui punti del programma elettorale e gli obiettivi programmatici che ci siamo prefissati. Ritengo che la cosa più importante sia continuare ad impegnarsi per il bene della città e dei suoi cittadini come abbiamo fatto finora. Avevo già convocato un incontro che si terrà a breve con i responsabili regionali e provinciali delle liste e dei partiti politici che mi sostengono, per ribadire le linee programmatiche e proseguire unitariamente nel cammino per portare a termine tutti quei progetti e quelle opere che Vicenza ci chiede e si aspetta vengano realizzate».