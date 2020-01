Vicenza, al Palakiss arriva Winter: salone nazionale del gioiello

Condividi

Linkedin email

Al via oggi 17 gennaio Winter, edizione invernale dei saloni nazionali del gioiello di Palakiss, il cash & carry per il settore orafo-argentiero di Vicenza, dove le aziende hanno la possibilità di vendere sul pronto. I riflettori saranno quindi puntati per sei giorni sulle nuove collezioni in argento e oro delle aziende provenienti dai principali distretti del gioiello, Arezzo, Vicenza, Valenza, Torre del Greco, ma anche dall’estero, Polonia, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Turchia, Hong Kong e Thailandia. Al PaDal 17 al 22 gennaio porte aperte ai buyer italiani ed esteri del settorelakiss sono attesi operatori del settore, buyers, grossisti, dettaglianti, import export, catene di negozi e designer, in particolare da Europa, USA, Giappone, Cina, Israele, Nord Africa e India.

Un palcoscenico anche per chi crea e per chi cerca proposte alternative nel mondo degli accessori preziosi, grazie alla nuova edizione di “D-Space”, sezione sperimentale ideata da Palakiss per avvicinare il mondo b2b al mondo del gioiello contemporaneo. Protagonisti i designer italiani ed internazionali che presenteranno fashion jewels realizzati in argento, oro, pietre preziose e semipreziose, materiali alternativi. Saranno a Winter Finny’s Design, Spira Mirabilis Gioielli, Debra Gioielli, Mauby & Wood, X-Decem Venice e per la prima volta al Palakiss ci sarà “JewelryAround”, l’innovativa vetrina virtuale per giovani artisti e designer contemporanei persiani.

Il ventesimo anniversario del Palakiss è stato ispirazione per la realizzazione di un’edizione speciale di Vicenza Jewellery (il magazine distribuito nelle principali fiere italiane ed estere e in location quali musei, showroom, negozi e hotel di lusso), protagoniste sono le aziende espositrici presenti ai saloni sin dalla fondazione nel 1999.

E anche quest’anno Palakiss sarà partner di VIOFF Golden Factor, il fuori fiera di Vicenzaoro, un progetto di Meneghini & Associati, nato dalla collaborazione tra Comune di Vicenza e IEG – Italian Exhibition Group, in calendario nel cuore di Vicenza da oggi a domenica 19 gennaio.

Palakiss è aperto per gli operatori del settore, dal 17 al 22 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 19.30, mentre mercoledì 22 gennaio, ultimo giorno di manifestazione, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

(ph. Riccardo Quarti)