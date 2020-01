L’oroscopo della settimana (20-26 gennaio): Toro, procedi con calma

Condividi

♈-ARIETE

RICORDI E RIMPIANTI…

Nella tua mente si inseguono ricordi, rimpianti, e anche desideri che forse non hanno trovato il modo di realizzarsi. Il tuo pensiero è rivolto al passato, ma cerca cocciutamente soluzioni per il presente e per il futuro. Il tuo Pianeta, Marte, ha la sensibilità che la congiunzione con la Luna anch’essa di passaggio inizialmente in Scorpione gli procura, ma subisce anche gli attacchi che la quadratura con Venere e Nettuno sottolinea.

♉-TORO

PROCEDI CON CALMA.

Le idee che adesso ti passano per la mente e ti tentano forse sono un tantino troppo anticipatrici poiché userebbero una energia vitale e speciale che ancora non è moneta corrente, e si dimostrerebbero un tantino troppo azzardate. Urano nella Prima Decade del Segno viene stimolato con eccessiva vivacità sia da Mercurio che dal Sole. Ti serve ridimensionare certe aspettative e procedere con una calma più sostenuta e costante.

♊-GEMELLI

SEI FORSE TROPPO RIGIDO?

Occhio ai rapporti con le donne, magari con elementi femminili legati alla tua stessa famiglia. Sei forse un tantinino troppo pungente e critico con chi attualmente non si comportasse in maniera omogenea al tuoi schemi… Ma l’intoppo sta proprio nel tuo desiderio che tutti si uniformino al tuo modo di pensare. Nei sentimenti e nelle pretese la tua attuale rigidità non è foriera di legami scorrevoli, armoniosi e affettuosi. Ergo…

♋-CANCRO

RINNOVATA AUTONOMIA.

Il Sole abbandona il Capricorno e dunque adesso si sottrae all’opposizione con i tuoi Gradi Zodiacali. Di certo allora peserà di meno l’influenza di certi personaggi determinatissimi e autorevoli i quali nei tuoi confronti si dimostrano un pochino altezzosi. La possibilità che tu goda finalmente di una maggiore autonomia e che sia in grado di prendere da te certe decisioni importanti e vincolanti per un futuro più sereno si fa avanti.

♌-LEONE

CHIEDI CONSIGLIO A MARTE!

Rimandare delle iniziative che hai preso di corsa e senza neppur ragionar eccessivamente sulle conseguenze che potrebbero derivarne, è ora la politica migliore che tu possa attuare!. Il pericolo di imbarcarsi ingenuamente e senza riflettere in cose e faccende che sarebbero poi ben difficili da dominare e gestire è un rischio che sarebbe bene evitare come la peste! Chiedi un buon consiglio a quel Marte deciso e lungimirante nel Sagittario!

♍-VERGINE

ASPETTO AFFASCINANTE.

Decidere di curare il tuo organismo al fine di eliminare piccole imperfezioni e difettucci che, pur se minimi, penalizzano la tua avvenenza è una decisione che le stelle reputano saggia e assolutamente tempestiva! Sole e Mercurio saranno schierati dalla tua parte poiché nel loro percorso acquariano sapranno regalarti un aspetto scattante, vivace, giovanile, levigato e fresco. Talmente affascinante da causare qualche gelosia nella persona del cuore.

♎-BILANCIA

SVELTEZZA E VIVACITA’.

Al fine di raggiungere le importanti mete che ora desideri conquistare hai in una specialissima tempestività, che adesso sai usare alla perfezione, una alleata preziosa e insostituibile. Muoviti con la dinamica sveltezza e con la vivacità che il trigono di Mercurio e del Sole dall’Aquario saprà procurarti a piene mani. Nel settore delle amicizie e delle frequentazioni le confidenze di una donna carismatica ti fan sentire accettata e apprezzata.

♏-SCORPIONE

DOLCI LANGUORI AMOROSI.

Il suo sguardo quando incontri i suoi occhi ti accarezza, le sue parole ti ninnano, la sua presenza ti delizia…L’intesa amorosa non è mai stata così perfetta, completa e deliziosamente illuminante perché al centro della tua vita adesso vi è il rapporto amoroso che vi lega e che ti appassiona così tanto! Le dolci atmosfere romantiche sono quelle che tu e lui/lei preferite, quelle che perseguite per vivere di sogni e di dolci languori amorosi.

♐-SAGITTARIO

INTUIZIONI LUNARI.

L’intuizione lunare è una delle frecce al tuo arco adesso che la Luna, ad inizio settimana, passa proprio nel tuo Segno e si lega al volitivo Marte. Le intuizioni saranno lucidissime e capaci di spiegarti molto del comportamento della persona del cuore. E sarà senz’altro l’intuizione la quale ti farà capire al primo sguardo le intenzioni (bellicose…) di chi parla in un modo ma agisce in un altro, e con intenzioni chiaramente polemiche…

♑-CAPRICORNO

BISOGNO DI PRATICITA’.

Quelli che ti si presentano saranno giorni intensissimi a corona di una fase in cui decisioni basilari sono state prese con grande coraggio e con spirito indomito. L’affollarsi di pianeti nei Gradi che lo Zodiaco ti riserva ti mette fra i Segni che adesso hanno una visione molto attiva e propositiva dei compiti che si vogliono portare a termine. Il Sole uscirà dal Segno e lunedì 20 emigrerà nel successivo Aquario, suggerendoti politiche assai pratiche.

♒-ACQUARIO

DECISIONI TEMPESTIVISSIME?

In Acquario in settimana succederà davvero di tutto! Innanzi tutto il Sole ti regalerà i suoi energetici raggi da lunedì 20, per un intero mese, indi avverrà proprio nella Prima Decade la importante fase di Luna Nuova, venerdì 24 e nel Grado 04. Poi Sole e Urano saranno fra loro intensione mentre un dinamico Mercurio si legherà invece con un positivo sestile al volitivo Marte, posizionato nel Sagittario. Decisioni tempestivissime?

♓-PESCI

ACCORDI EDONISTICI.

Venere, che si sta dirigendo a vele spiegate verso la bella congiunzione con il sensibilissimo Nettuno, prima si legherà con un sestile voluttuoso a Giove che adesso abita il Capricorno insieme con Saturno e Plutone. I due pianeti dell’edonismo e del bel vivere si accordano fra di loro: questa è una settimana nella quale le attestazioni di ammirazione e di stima saranno numerose e molto lusinghiere, capaci di metterti di ottimissimo umore.

A cura di Susy Grossi – consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)