Meteo: lunedì gelido ma con il sole

Condividi

Linkedin email

lunedì 20. Tempo stabile con aria tersa, anche se il cielo sarà a tratti poco o parzialmente nuvoloso per passaggi di nuvolosità medio-alta, soprattutto nella prima parte della giornata.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Prevalentemente in diminuzione, anche marcata nei valori minimi, che saranno inferiori a zero anche su parte della pianura; massime in aumento in quota.

Venti. In alta quota deboli/moderati, inizialmente orientali, in seguito in rotazione fino a disporsi da sud a fine giornata; altrove da nord-est deboli/moderati, a tratti tesi soprattutto sulle dorsali prealpine e in prossimità della costa.

Mare. Mosso, con moto ondoso in attenuazione a fine giornata.