Formaggio ritirato: «Problemi di salute per chi lo mangia»

Condividi

Linkedin email

Aldi comunica che il prodotto Puzzone di Moena DOP 200g a marchio “Regione che Vai” del fornitore Trentin S.p.A., lotti 21324 e 21324A, non è adatto al consumo a causa della presenza di Listeria monocytogenes. In alcuni campioni del prodotto Puzzone di Moena DOP 200g, lotti 21324 e 21324A, è stata riscontrata la presenza di Listeria monocytogenes nel corso di analisi effettuate per conto di ALDI da un laboratorio accreditato. Per questo motivo il fornitore Trentin S.p.A. e ALDI provvedono al richiamo del prodotto per garantire la tutela del consumatore.

La vendita del prodotto è stata tempestivamente bloccata. Il prodotto non è adatto al consumo e può essere restituito in tutte le filiali ALDI. Il rimborso sarà concesso anche senza esibizione dello scontrino di acquisto. Per eventuali richieste di chiarimenti si prega di contattare il servizio clienti ALDI, raggiungibile al seguente numero telefonico: +39 800 370 370 (lun-ven 08:30-17:00, sab 08:00-14:00)

(ph: Wikipedia/Florixc)