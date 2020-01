Stop ampliamento Carrefour a Thiene, CasaPound: «Merito anche nostro»

Condividi

Linkedin email

Non s’ha da fare il Carrefour 2 a Thiene (Vicenza). L’ampliamento del centro commerciale è stato infatto bocciato dalla provincia per incompatibilità ambientale. Il movimento di estrema destra CasaPound in un comunicato esulta e rivendica una parte di merito «Questa notte i militanti di CasaPound Thiene hanno affisso a Thiene vari striscioni con scritto “No Carrefour: Vittoria!. L’azione – scrive il movimento in una nota – è volta a rimarcare la vittoria conseguita dal nostro movimento a fare di tutta la comunità in questa battaglia che ha visto l’ufficio tecnico della Provincia dare parere negativo sul progetto denominato “Carrefour 2”. L’ufficio infatti ha bocciato il progetto per il grave impatto ambientale che avrebbe avuto un ampliamento di tale portata del centro commerciale».

«Ci possiamo ritenere soddisfatti – continua la nota – del risultato ottenuto. I nostri sforzi sono stati ricompensati, al momento. CasaPound infatti si è sempre e subito mostrata sensibile al problema organizzando un presidio davanti il comune di Thiene insieme al consigliere di minoranza Christian Azzolin. In seguito abbiamo deciso di unirci ai cittadini di Thiene, organizzando il corteo del 6 luglio, dove più di 200 persone hanno ribadito la contrarietà al progetto. Ora che questa battaglia è vinta non ci resta che vigilare. Un eventuale ricorso delle parti – conclude la nota- ci porterà di nuovo in piazza affianco dei nostri concittadini, a tutela del nostra terra già troppo sfruttata e cementificata».