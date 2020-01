Padova, esonerato Sullo: arriva Mandorlini

Condividi

Il Padova calcio ha comunicato sul proprio sito di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Salvatore Sullo (in foto) e con lui anche l’allenatore in seconda Raffaele Ametrano e il preparatore atletico Pietro La Porta. Una rivoluzione per quanto riguarda lo staff tecnico della panchina biancoscudata, dopo il tonfo casalingo di ieri contro il Modena.

Il Padova attualmente è al quinto posto in classifica nel girone B della Serie C, ed ha ancora ampi margini per qualificarsi ai playoff. Al posto di Sullo dovrebbe arrivare Andrea Mandorlini, fermo dal novembre 2018 dopo l’esonero con la Cremonese. Mandorlini, indimenticato ex giocatore dell’Inter, ha molta esperienza con le squadre venete, avendo già allenato sia il Padova stesso, che il Vicenza e l’Hellas. (t.d.b.)

(Ph. Padova calcio)