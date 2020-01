Condividi

È in corso da parte della protezione civile del Veneto un’operazione di spegnimento di un incendio divampato in bosco in località Podenzoi a Longarone (Belluno). Sul posto gli elicotteri per i primi lanci d’acqua.

La protezione civile fa sapere che la situazione è monitorata.

Notizia in corso di aggiornamento

Ph. Facebook – Protezione civile del Veneto