Dove mangiare il miglior gelato in Veneto

La Guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con Orion e presentata in anteprima durante il Sigep di Rimini, giunge quest’anno alla sua quarta edizione. Nuove tendenze e sensibilità, tanto studio, ricerca, sperimentazione e confronto senza tralasciare l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Vediamo le premiate in Veneto.

Vince il premio come miglior gelato gastronomico “Golosi di Natura” di Gazzo (Padova). Antonio Mezzalira viene descritto come «competente, appassionato e incessante sperimentatore. Ha da tempo sbaragliato i labili confini tra dolce e salato, con proposte che giocano con ortaggi, frutta, formaggi e spezie per gusti gastronomici davvero intriganti e di grandissima piacevolezza».

Le altre gelaterie premiate sono: Gelateria Naturale Scaldaferro – Dolo (Venezia), Chocolat – Mestre (Venezia), Gelateria Marisa – San Giorgio delle Pertiche (Padova), Dassie – Vero Gelato Artigiano – Treviso, Zeno Gelato e Cioccolato – Verona.

(ph: Facebook Golosi di Natura)