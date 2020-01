Perugia, 12enne in ospedale per mal di pancia: scopre di essere incinta

Condividi

Si è recata in ospedale insieme al fratello per forti dolori addominali ed ha scoperto di essere incinta di diversi mesi. E’ quanto successo al nosocomio di Perugia dove i medici si sono trovati di fronte ad una 12enne in dolce attesa e hanno immediatamente avvertito la polizia e i servizi sociali che sta cercando di chiarire i contorni della vicenda. La notizia è stata riportata da diversi giornali e media locali.

La ragazzina, di origini straniere, è ospitata a casa di parenti. Riserbo assoluto sulla vicenda sia da parte del procuratore del tribunale dei minori e sia da parte della questura di Perugia.

