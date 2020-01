Smog, la pioggia non basta: ancora allerta rossa a Vicenza e Treviso

Condividi

Non è bastata la pioggia a mandar via i pm10. Secondo il bollettino Arpav sull’inquinamento dell’aria, Vicenza e Treviso hanno superato di nuovo il livello di polveri sottili e rimane pertanto l’allerta rossa, che si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m3 sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti. I livelli di allerta restano in vigore fino al giorno di controllo successivo compreso.

Allerta arancione invece a Venezia, Padova e Rovigo. Già “fuori pericolo” Verona, oltre a Belluno. I Comuni di Treviso, Vicenza e Venezia hanno annunciato in una nota che da domani, martedì 21 gennaio, il livello tornerà verde e non ci sarà più nessuna allerta. La circolazione sarà quindi interdetta – dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali – dalle 8.30 alle 18.30 agli autoveicoli a benzina Euro 0 e Euro 1, ai veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, ai veicoli commerciali Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 e ai ciclomotori e motoveicoli a due tempi Euro 0.