«Animalisti tossici, omosessuali e disadattati». Già scintille su Hit Show

«Animalisti tossici, omosessuali e disadattati». Questo commento legato alla prossima edizione di Hit Show, il salone della caccia in programma a Vicenza dall’8 all’11 febbraio, pubblicato nel sito di Big Hunter il 18 gennaio scorso, «e non ancora cancellato», ha provocato la dura reazione dell’associazione 100% Animalisti.

«Dato che conosciamo questi signori, il commento e il relativo articolo del sito sono stati stampati oggi, martedì 21 gennaio 2020, onde evitare che ora cancellino tutto e dicano pure che quel commento non è mai esistito – scrivono in una nota- Oltre a una serie di insulti banali e volgari, il cacciatore che scrive usa, come offesa, il termine “omosessuali”. In perfetta linea con la famosa “vignetta” sessista del cacciatore politicante miracolato contro le donne, sarà un caso che appartengono alla stessa categoria? L’ignoranza di questi individui è grande, e comprende l’omofobia, che tra l’altro è un reato».

E danno l’appuntamento: «Noi non ci sentiamo offesi da queste attribuzioni, solo rileviamo la meschinità di chi le fa. Considerando che poi, ai nostri presidi, soprattutto a Vicenza, i cacciatori passano a orecchie abbassate, subiscono di tutto e di più o scappano a gambe levate».