Cos’è la segnaletica di sicurezza e perché è importante per il tuo business

Condividi

Linkedin email

La comunicazione di un’impresa è un’opera complessa e si articola in molteplici processi, che devono rispondere però a un principio di generale coerenza, tracciato nel corso della pianificazione complessiva. È all’interno di questa strategia comunicativa che si colloca la segnaletica di sicurezza, innestata alla segnaletica creativa aziendale.

Grazie alla segnaletica di sicurezza aziendale, è semplice informare e nel contempo garantire eventuali rischi sul posto di lavoro.

Ogni segnale va interpretato come strumento per accrescere la sicurezza dei contesti lavorativi, in grado di veicolare un messaggio pertinente con una veste semplice, ovvero di immediata comprensione, e incisiva. Oltre a rendere noto un pericolo, possono comunicare un divieto, indicare alcuni comportamenti da adottare o informazioni inerenti alla sicurezza e ai percorsi da seguire per raggiungere determinate aree o stanze.

Analizzando la segnaletica aziendale troviamo le seguenti tipologie di segnali:

Segnali di sicurezza conformi alla normativa UNI EN ISO 7010:2012, una norma che contiene una raccolta di simboli armonizzati e prescrive i segnali standard da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l’informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza.

Segnali direzionali con indicazioni generali relative ai percorsi all’interno di edifici. Questi normalmente indicano dove e come trovare facilmente una zona. In strutture molto articolate la segnaletica di sicurezza e la segnaletica direzionale vengono spesso assemblate in modo coordinato con diverse soluzioni sia a parete, a soffitto e su piantane espositive.

Nella pianificazione della segnaletica, gli elementi da installare non devono risultare eccessivi. La ridondanza è controindicata, può generare disordine invece di favorire un’organizzazione più efficiente.

Per sfruttare a pieno le potenzialità della segnaletica aziendale vanno selezionati esperti del settore che assicurino una solida preparazione professionale. Un approccio superficiale e approssimativo potrebbe persino danneggiare l’impresa.

Il primo passo diventa quindi l’individuazione di un partner affidabile e qualificato per realizzare il proprio progetto, tenendo presente il rapporto qualità-prezzo dell’offerta.

Inventivashop: insegne, targhe e segnaletica a prezzi competitivi e con lavorazione artigianale

Processi di lavorazione artigianali, creatività, prezzi competitivi, 15 anni di esperienza e un acquisto che avviene direttamente dal produttore. Inventivashop è l’e-commerce per chi desidera acquistare insegne, targhe, segnaletica creativa, cartelli pubblicitari, sistemi di segnaletica da esterno e interno.

È una proposta completa che può appagare le richieste di attività commerciali, studi, uffici, cliniche, hotel, ambienti pubblici esterni ed interni. Perché il cliente riceva una risposta efficace e professionale a ogni sua esigenza, Inventivashop correda i suoi articoli con un servizio pre e post-vendita.

Il negozio digitale dispone di un prezioso strumento utile alla progettazione: il configuratore online consente al cliente di sviluppare la propria targa, insegna o segnaletica aziendale.

In merito alla segnaletica di sicurezza, Inventivashop presenta cartelli in plexiglass per ambienti e locali pubblici. Bastano pochi click per scoprire pittogrammi antincendio, cartelli uscita di emergenza e divieti. In alternativa il cliente può realizzare il proprio cartello personalizzato, ricorrendo al configuratore digitale.

La qualità della proposta viene confermata dalle recensioni dei clienti: i feedback pubblicati su eTrusted assegnano a Inventivashop lo status di eccellenza, merito di un punteggio medio di 4,76 su 5.