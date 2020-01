Condividi

Incidente mortale ieri sera, lunedì, a Santo Stefano di Cadore, vicino al sentiero “Cai-331”.

Secondo quanto si apprende, un 19enne di San Candido (Bz), Gabriele Comis, che era in escursione con un coetaneo verso il Monte Col, è scivolato sul ghiaccio, precipitando per una decina di metri. Nessuno scampo per lui. Sul posto il soccorso alpino della Finanza, il CNSAS e il Suem 118.