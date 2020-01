Germania cerca infermieri in Veneto

Condividi

La regione tedesca del Vogtland, parte occidentale della regione tedesca della Sassonia, cerca infermieri laureati in Italia per cliniche di riabilitazione, case di cura per anziani e per persone con disabilità. Nel bando si legge: «Si offre contratto a tempo indeterminato con ottime possibilità di carriera».

Le persone in possesso di una laurea in Infermieristica conseguita in Italia possono candidarsi anche attraverso il portale ingermania.it. Il programma Vogtland è promosso da Eurocultura per conto dell’amministrazione provinciale del Vogtland. E dal 2015 sono oltre 150 gli italiani hanno utilizzato i programmi gratuiti di Eurocultura

per inserirsi nel mondo del lavoro tedesco. Non ci sono limiti d’età per la candidatura ed è necessaria la cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria.

Eurocultura, dopo una valutazione positiva della candidatura da parte dell’azienda in collaborazione con l’amministrazione provinciale del Vogtland invita il candidato ad un colloquio a Vicenza oppure via Skype. Sono in programma degli incontri informativi e dei webinar per illustrare le opportunità offerte. Durante questi eventi gli

orientatori di Eurocultura spiegheranno tempistica, retribuzione e benefit, contratto e le modalità di assistenza in loco (alloggio, corso di tedesco) per garantire il successo dell’inserimento nel mondo tedesco. Per ulteriori informazioni si può scrivere a: *protected email*

(ph: shutterstock)