GF Vip, l’ex di Fabio Testi: «A 80 anni ci prova con tutte, ridicolo»

Emanuela Tittocchia, attrice, conduttrice televisiva ed ex compagna dell’attore veronese Fabio Testi, ora concorrente del Grande Fratello Vip, lo ha attaccato mentre era ospite a Pomeriggio Cinque. La donna ha raccontato delle sue scappatelle sentenziando: «Fabio non sa cosa sia il rispetto per le donne. Ci prova con tutte. A quasi 80 anni è una cosa ridicola».

«Una sera a una festa eravamo seduti su un divano, con una mano accarezzava me, con l’altra toccava la coscia a una mia amica. Da lì è cominciata la fine della nostra relazione – conclude Tittocchia – i maschi, oggi, sono questa roba qua».