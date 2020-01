Schiacciato dal trattore, nessuno scampo per un boscaiolo

Condividi

Alle 16:20, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Case Sparse Cesa lungo la strada che porta a Valmorel a Limana (BL) per il rovesciamento di un trattore: deceduto un 74 enne del posto, Gioacchino Mazzorana. Nonostante i soccorsi e l’intervento dell’elisoccorso il personale medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo.

L’anziano era intento a lavorare per il taglio di alcune piante con altre persone. Sul posto anche i carabinieri per determinare le cause che ha provocato l’incidente mortale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.