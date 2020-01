Il “ragazzo morto” è Magister: Toffolo re di Comicon

Condividi

Davide Toffolo è il Magister dell’edizione 2020 di Comicon, salone del fumetto che si svolgerà alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 30 aprile al 3 maggio, dopo il successo dello scorso anno che ha segnato il record di 160mila visitatori. Davide Toffolo è fumettista e musicista, conosciuto per essere la voce e la chitarra del gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti, tra le prime e più influenti figure della scena indie rock in Italia. E tra gli autori più amati e originali del fumetto italiano, ha firmato opere quali “Il re bianco”, “Graphic novel is back”, “Il cammino della Cumbia”, ed è stato un pioniere del graphic novel di ambientazione italiana.

Con i Tre Allegri Ragazzi Morti ha pubblicato 9 dischi in studio e realizzato più di 2mila concerti. In qualità di Magister sarà protagonista di un ricco programma di attività culturali, tra cui: una mostra personale, una mostra collettiva dedicata ad alcuni fumettisti da lui selezionati, un ciclo di incontri tematici, una performance musicale e presenterà il volume inedito “Cinque allegri ragazzi morti – Il ritorno“.

Comicon 2020 festeggerà inoltre i 50 anni dall’arrivo di Spiderman nelle edicole italiane con “Italia Spider-Man. I maestridi The Amazing Spider-Man”.

(Ph Fumettibadtaste)