Investito da camion mentre ristruttura casa: gamba schiacciata

Grave incidente in cantiere, questa mattina, martedì, a Valle di Schievenin, nel Feltrino. La vittima è un uomo di Borso del Grappa (Treviso) è ricoverato in ospedale a Feltre per una frattura esposta alla gamba destra.

S. F. 45 anni in era impegnato nella ristrutturazione della sua abitazione con l’ausilio di una ditta edile. E’ stato accidentalmente investito da un camion. Sul posto con i Carabinieri del Norm di Feltre lo Spisal, il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti Lavoro della Ulss1.