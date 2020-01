“Veleni e magiche pozioni. Grandi storie di cure e delitti”: chiusura prorogata

Condividi

La mostra “Veleni e magiche pozioni. Grandi storie di cure e delitti”, ospitata nella Sala Colonne del Museo Nazionale Atestino di Este (Pd), visto il grande successo di critica e di pubblico, sarà prorogata al 29 marzo 2020.

La mostra, curata da Federica Gonzato, Direttore del Museo Nazionale Atestino, e Chiara Beatrice Vicentini, docente di Storia della Farmacia e del Farmaco presso l’Università di Ferrara, ha come proponenti il Polo Museale del Veneto – Museo Nazionale Atestino, l’Università di Ferrara e la Città di Este e gode del contributo della Fondazione Cariparo.

La mostra svela i segreti di veleni e rimedi dall’antichità ad oggi, dalle testimonianze archeologiche alle espressioni artistiche, passando attraverso i racconti di antichi codici, di streghe e pozioni magiche. Le fonti storiche sono accostate alla moderna ricerca scientifica, che ne spiega le reali funzioni e smaschera false credenze. L’affascinante mondo dei veleni e della farmacopea viene raccontato nelle varie epoche, ricostruendo il percorso di questo fondamentale aspetto della vita sociale, mostrando oggetti legati all’esperienza del nostro quotidiano ma anche ad un mondo magico. Una mostra intrigante, ricca di preziosi materiali espositivi e di conoscenze, come si può evincere dall’albo dei prestatori e dai soggetti che hanno contribuito a realizzarla.

Sono in calendario ulteriori appuntamenti di approfondimento correlati ai temi della mostra.

Venerdì 21 febbraio, ore 18.00, aperitivo a tema ideato dagli Chefs del ristorante Incalmo di Este, preceduto da visita guidata alla mostra a cura della Direzione. Prenotazione obbligatoria.

Venerdì 28 febbraio, ore 18.00, “La cosmesi: il veleno per la bellezza”, ricerche storiche e scientifiche condotte dall’Università di Ferrara. A cura di Chiara Beatrice Vicentini e Stefano Manfredini.

Domenica 8 marzo, ore 15.30, “Paleo-avanguardie: l’arte al femminile”. Guida alla mostra e laboratorio di pittura paleolitica.

Domeniche mattina, escluse quelle ad ingresso gratuito, alle ore 10,30, visita guidata esclusiva “Only for you”. Prenotazione obbligatoria e accesso con biglietto intero – nessuna applicazione di agevolazioni, riduzioni o gratuità a norma di legge.

ORARI MOSTRA:

Lunedì-sabato 9.00-13.00/14.30-19.30 (ultimo ingresso ore 19.00)

Domenica: 14.30-19.30 (ultimo ingresso ore 19.00)

BIGLIETTO INGRESSO

Intero € 5,00

Ridotto € 2,00 per i cittadini dell’U.E. dai 18 ai 25 anni

Gratuito per i cittadini dell’U.E. fino ai 18 anni

Agevolato, a partire dal 3 febbraio, € 3,00 per i cittadini residenti nella Città di Este