Consigliere M5S citofona a sede Lega: «Qui ci sono 49 milioni?» [VIDEO]

Il consigliere regionale lombardo del Movimento 5 Stelle, Marco Degli Angeli, ha deciso di rispondere al blitz del citofono di Matteo Salvini facendo la stessa cosa però alla sede milanese della Lega in via Bellerio. Il pentastellato ha citofonato dicendo: «Ci hanno segnalato che qui ci sono 49 milioni. Volevamo qualche informazione, giusto per ripristinare il buon nome del vostro partito». Degli Angeli non ha ricevuto risposta e rassegnato ha concluso: «Riproveremo a tornare anche nelle prossime settimane per vedere se ci danno delle risposte».

A renderlo noto con un comunicato il Movimento 5 Stelle Lombardia sottolineando che si è trattato di una provocazione perchè «non è così che si risolvono i problemi degli italiani».