Dopo il successo del loro ultimo film “Il Primo Natale”, Ficarra e Picone saranno per la prima volta sul palco dell’Arena di Verona. Succederà il prossimo 22 luglio con lo spettacolo “Abbiamo fatto…25 anni“.

Il tour, che celebra l’anniversario del loro sodalizio artistico, toccherà oltre 100 tappe in giro per l’Italia e prenderà il via il prossimo 2 maggio a La Spezia. Da oggi i biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone (www.ticketone.it) e dal 29 gennaio nelle prevendite abituali.